الإعلان عن الحاجة إلى تعيين تلامذة رتباء من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور فقط) في الجيش

الاثنين, 09 كانون الأول 2024

تعلن وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن حاجتها إلى تعيين تلامذة رتباء بطريقة المباراة من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) في الجيش.

على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي (من الاثنين حتى الخميس)، في ثكنة الوروار - بعبدا اعتبارًا من 16/ 12/ 2024 ولغاية 16/ 1 / 2025 ضمنًا.

• يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى الرابط التالي