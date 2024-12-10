الإعلان عن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين ذكور وإناث

الثلاثاء, 10 كانون الأول 2024

تعلن وزارة الدفاع الوطني - قيادة الجيش عن حاجتها إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة بطريقة المباراة من بين المدنيين (ذكور وإناث).

على الراغبين التقدم بطلباتهم شخصيًّا خلال أوقات الدوام الرسمي (من الاثنين حتى الخميس)، في الكلية الحربية - الفياضية اعتبارًا من 2 / 1 / 2025 ولغاية 2 / 2 / 2025 ضمنًا.

يتم الاطلاع على باقي الشروط والمستندات المطلوبة في قيادات المناطق والمواقع والثكنات العسكرية، وعلى الرابط التالي