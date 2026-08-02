الإعلان عن فتح باب الانتساب لبرنامج الوساطة المتخصصة في العقود التجارية والمالية

الأحد, 02 آب 2026

يعلن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش اللبناني وعمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، عن بدء قبول طلبات الاشتراك في المقابلة الشفهية المقرر إجراؤها لاختيار المقبولين للانتساب إلى دورة الوساطة المتخصّصة في العقود التجارية والمالية التي ستقام لمدة شهر ابتداءً من تاريخ 29 /9 /2026.

- مكان تقديم الطلبات: مركز البحوث والدراسات الاستراتجية - الريحانية.

- مدة تقديم الطلبات: ابتداءً من 3 /8 /2026 ولغاية 18 /9 /2026، خلال أوقات الدوام الرسمي من الإثنين إلى الجمعة ما بين الساعة 8.00 والساعة 14.00.

للاستفسار الاتصال بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية على رقم الهاتف العسكري 1701 – تحويل 27846 أو 27956، أو الهاتف المدني 955087/ 05 أو عبر البريد الإلكتروني: rssc-adroffice@army.gov.lb



الشروط والمستندات المطلوبة