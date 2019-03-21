الاجتماع الثلاثي في رأس الناقورة

الخميس, 07 تشرين الثاني 2019

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

عُقد قبل ظهر اليوم اجتماع ثلاثي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو دل كول بحضور منسق الحكومة لدى قوات الأمم المتحدة المؤقتة العميد الركن حسيب عبدو على رأس وفد من ضباط الجيش اللبناني.

وقد أدان الجانب اللبناني الانتهاكات الاسرائيلية المتكرّرة للقرار 1701 واستعرض الخروقات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجوّاً، خصوصاً في ما يتعلق بالخرق الأخير في منطقة الوزاني.

وإذ جدد الالتزام بالقرار 1701 بجميع مندرجاته، طالب الجانب اللبناني بانسحاب العدو الإسرائيلي من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر مذكراً بالبقعة B1 المحتلة داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على استعادة لبنان حقوقه البحرية.