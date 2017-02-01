الاستقلال حلّ ضيفًا عزيزًا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

إعداد: ندين البلعة خيرالله

النشاطات الخاصة باليوبيل الماسي للاستقلال طالت كل شرائح المجتمع، فحلّ هذا اليوبيل ضيفًا عزيزًا على الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي...

خصّص الإعلام برامج للمناسبة، ونقل يوميات نشاطات عيد الاستقلال من خلال التقارير أو الأخبار السريعة أو الصور. ووضعت المواقع الإلكترونية الشعار الذي صمّمته مديرية التوجيه على صفحاتها الأولى الأساسية، حيث لقيَ استحسانًا كبيرًا من الشعب اللبناني، فبدأ المواطنون بوضعه مكان صورهم على بروفايل الواتساب ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعدّت مديرية التوجيه أفلامًا أطلقتها تباعًا عبر مختلف وسائل الإعلام، وأطلقت هاشتاغ #75_استقلال_يوبيل_لبنان.



حكاية وطن

أنتجت رئاسة الجمهورية فيلمًا بعنوان «حكاية وطن» أُرفق بهاشتاغ #صار_وقت_نقرا_بنفس_الكتاب، وبثّته الشاشات التلفزيونية اللبنانية جميعها.

مدّة الفيلم دقيقة واحدة، وهو يُظهر أمهات وآباء وأجدادًا وجدّات من مختلف المناطق اللبنانية يخبرون أولادهم وأحفادهم عن قصة لبنان في كتاب واحد بعنوان «وتبقى مستقلًا لمدى الأزمان». وفي ختام الفيلم يظهر العماد عون وهو يقرأ في الكتاب نفسه لأحفاده، ويقول: «اليوم أصبح اللبنانيون أكثر وعيًا، أصبح لديهم ثقة بأنفسهم وبالوطن»، مضيفًا: «لبنان يقوى بهم وهم الذين سيكملون حكاية الوطن».

التغطية التلفزيونية

نقلت محطات التلفزيون اللبنانية جميعها رسالة رئيس الجمهورية في المناسبة، ووقائع الاحتفال بعيد الاستقلال والعرض العسكري الذي نُظِّم في جادة شفيق الوزّان في بيروت، وبثّت فيديوهات مباشرة على صفحاتها الإلكترونية. وكان المذيعون يضيفون التعليقات ويذكّرون بالأحداث التاريخية، ويعرّفون بالوحدات المشاركة في العرض وتأسيسها ومهمّاتها في أثناء مرورها من أمام المنصّة الرئيسة، إذ خُصِّصت منصّة للإعلاميين والمصوّرين، وتولّى أحد ضباط مديرية التوجيه مساعدتهم وتوجيههم وتسهيل أمورهم.

من جهة أخرى، أضافت الشاشات نفحة الاستقلال على برامجها في الأيام التي سبقت 22 تشرين الثاني: فمنها من وضع شعار الاستقلال الـ75 إلى جانب شعار المحطة وغيّر صورة البروفايل على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي واضعًا صورة للمناسبة. وعرضت محطات أخرى مجموعة برامج من وحي المناسبة وفقراتٍ صوّرتها خصّيصًا للعيد، وتطرّقت برامج الحوار مع ضيوفها إلى موضوع الاستقلال من زوايا مختلفة. كما عرضت الشاشات إعلانات لشركات ومؤسّسات ومصارف، كل منها عبّر عن مناسبة الاستقلال على طريقته.

في ما يأتي عيّنة من البرامج التي خصّصها عدد من المحطات اللبنانية للاستقلال:

تلفزيون لبنان

عملت وزارة الإعلام من خلال تلفزيون لبنان، على إنتاج برامج وفيديوهات خاصة بالمناسبة، ومجموعة من الفقرات اليومية، بالإضافة إلى استثمار الأفلام التي عمّمتها مديرية التوجيه، وإعداد وثائقي خاص عن ولادة الاستقلال، والعديد من الإشارات والومضات الدعائية، وبرامج حول أداء النشيد الوطني والتعريف بأهمية الاستقلال.

وقدّم التلفزيون طوال الأسبوع السابق للعيد، سبع حلقات من برنامج «بتحبّو... تعرّف عليه» للفنان سامي كلارك، الذي بدأ بتعليم النشيد الوطني اللبناني منذ العام 1976.

وعرض تلفزيون لبنان أيضًا حلقة خاصة حول كاتب كلمات النشيد الوطني وملحّنه، وأفلامًا قصيرة تضمّنت إضاءة على الأحداث السياسية والعسكرية في الأيام العشرة الأخيرة من عمر الانتداب التي سبقت الاستقلال.

في السياق نفسه، أنتج التلفزيون ثمانية شعارات بعناوين مختلفة، عن الجيش اللبناني ودوره في حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، وفي حماية الحدود البر ّية والبحرية، ومهمّاته في تثبيت السلم الأهلي.

المؤسسة اللبنانية للإرسال

عرضت الـLBCI باقة من الأغاني الوطنية، وتقريرًا عن شهداء نهر البارد بعنوان «قصص شهادة وبطولة من تحت ركام مخيّم نهر البارد»، تضمّن مقابلة مع عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم، وتقريرًا آخر عن الوجه الإنساني للجيش الذي نفّذ عمليات كبيرة ومهمّات نوعية، من البارد إلى عرسال و«فجر الجرود»... ولكنّه في عدة مرات أجّل التنفيذ عند اكتشاف وجود مدنيين وأطفال، كان الإرهابيون يتّخذونهم دروعًا بشرية في مسرح العملية.

وعرضت الـLBCI أيضًا في نشرة الأخبار المسائية تقريرًا بعنوان «ابتكارات جوّية من البارد إلى فجر الجرود حقّقها الجيش وفاجأت الأميركيين»، تضمّن مقابلة مع قائد القوّات الجوّية العميد الركن الطيار زياد هيكل، وفيديو للعمليات الجوّية منذ العام 2014، بالإضافة إلى مشاهد خاصة وحصرية لعددٍ من العمليات الأمنية لاستخبارات الجيش، واستطلاع رأي في الشارع Vox Pop حول ما يرمز إليه العلم اللبناني وتقسيماته.

تلفزيون الـ MTV

عرضت الـMTV بدورها مجموعة تقارير في نشرة أخبار عشية الاستقلال، وتناولت برامجها اليومية المناسبة من خلال مقابلات وريبورتاجات، ونقلت المحطة في فقرة «رغم كل شي»، تدشين أطول علم لبناني في بلدة المنية الشمالية، بلغ طوله 1500 متر وحمله حوالى 2000 طالب من مدارس المنطقة وتم تقديمه للمؤسسة العسكرية.

وجسّدت مقدّمة مارسيل غانم في برنامجه «صار الوقت» الواقع اليوم، جامعًا مناسبتَي الاستقلال وعيد ميلاد السيدة فيروز، بعد أن استهلّ الحلقة بالنشيد الوطني، كما استعاد مع ضيفه جورج غانم أزمات الاستقلال منذ العام 1943 إلى اليوم.

قناة الجديد

«الجديد» بدورها ألبست عددًا من برامجها حلّة العيد، فضمّنتها مقابلات تطرّقت إلى مواضيع متنوعة ذات صلة بالاستقلال، إضافة إلى نقل وقائع الاحتفالات الرسمية. وخصّص كارلوس عازار برنامجه الترفيهي «كلنا للوطن» للمناسبة.

OTV

احتفلت الـOTV بالعيد، إذ واكبت سلسلة نشاطات من تنظيم الجيش اللبناني وعرضت تقارير تُلقي الضوء على دور الجيش ومهمّاته. وفي لفتة مميزة، طلب برنامج Agenda من المواطنين المشاركة بالتوقيع على العلم اللبناني قبل رفعه على مبنى المحطة في سن الفيل على وقع النشيد الوطني اللبناني (يوم عيد العلم في 21 تشرين الثاني) وعشية اليوبيل الماسي للاستقلال.

كذلك، صوّرت المحطة تقريرًا خاصًا إلى جانب الجيش، برًّا وبحرًا وجوًّا. فحلّق فريق الـOTV مع القوّات الجوية من قاعدة رياق في طوافة فوق جردَي رأس بعلبك والقاع وألقى الضوء على انتشار الجيش وتمركزه في هذه الجرود، وعلى دور القوات الجوّية في المعارك التي دارت هناك. بعدها انتقل الفريق إلى القوّات البحرية للتحدّث عن دورها في التصدّي لأيّ خرق، فقام بجولة على متن مركب القنّاص طرابلس، ثم توجّه جنوبًا مع قطاع جنوب الليطاني إلى الحدود الجنوبية والمواقع العسكرية المحاذية للحدود مع العدو الإسرائيلي.

المستقبل

حلّ رئيس مجلس الوزراء السابق تمّام سلام ضيفًا على برنامج «Inter- Views» على قناة المستقبل الذي يقدّمه محمد زينب، وحملت الحلقة عنوان «خمسة وسبعون عامًا على الاستقلال، عقود مرّت وعهود تعاقبت». تحدّث سلام عن وضع لبنان حاليًا واتفاق الطائف، والوضع الاقتصادي... وتضمّن البرنامج تقريرًا عن الجيش اللبناني من الاستقلال وحتى يومنا هذا: بطولات ودماء روَت الوطن (صور حصرية تُعرض للمرة الأولى).

كذلك، نقلت القناة في أخبارها سلسلة نشاطات في مختلف المناطق اللبنانية احتفالًا بالعيد، وتقارير أخرى ذات صلة.



الميادين

عرضت قناة الميادين حلقة خاصة بعنوان «حكاية شهادة»، تضمّنت مقابلة مع النائب العميد المتقاعد شامل روكز من قلعة راشيا، للحديث عن حكاية «استقلالات» متتالية خُطَّت بدماء شهداء الجيش اللبناني، مع الإعلامية عُلا الملّاح.

تيلي لوميار

كان لشاشة تيلي لوميار، كما في كل عام، مواكبة خاصة لوقائع العرض العسكري مباشرة من ساحة الاحتفال، ومتابعة مميزة من داخل الاستديو. بدأ يوم البثّ المباشر الذي تعدّه وتقدّمه الزميلة جان دارك أبي ياغي بمقدمة عامة، تناولت فيها النشاطات التي نظّمها الجيش بالتعاون مع المجتمع المدني. ثم قدّمت ضيف الحلقة وهو العميد الركن المتقاعد الدكتور رؤوف الصيّاح الذي خدم في الجيش مدة 35 عامًا، قبل أن يُحال على التقاعد في العام 2012، وهو صاحب سيرة مهنية متعددة الأبعاد، تدرّج في الوظائف من آمر وحدة وحتى مدير مكتب القانون الدولي الإنساني في قيادة الجيش (2009-2011)، فضلًا عن ترؤسه لجنة كتاب تاريخ الجيش اللبناني (2010- 2012).

الصحف

نقلت الصحف اللبنانية يوميات شعلة الاستقلال، وكتبت عن النشاطات الخاصة باليوبيل التي جرت على كامل الأراضي اللبنانية. ونشرت تقارير ومقالات وتحقيقات ذات صلة.

فجريدة «النهار» مثلًا أصدرت ملحقًا خاصًا بعنوان «الاستقلال امتحاننا الوطني الدائم»، تضمّن الملحق محطات توثيقية شاملة ونادرة لذكرى الاستقلال. كذلك، عرّفت الصحيفة في أعدادها عشية المناسبة، برجالات الاستقلال في مقال بعنوان «أبطال رواية الحرية... رجالات الاستقلال»، ونشرت مقالًا آخر عن رؤساء الجمهورية الذين توالوا على رئاسة لبنان بعنوان «12 رئيسًا في تاريخ الجمهورية... إطلالة على عهود ووعود».

جريدة اللواء كتبت مقالًا بعنوان «على بعد أيام من العيد الـ75 للاستقلال... عشرة أيام لحكومة بشامون حفظت الاستمرارية الدستورية»، وآخر بعنوان «قبل 79 يومًا من عيد الاستقلال الـ75، كيف تجسّدت وحدة اللبنانيين للوصول إلى 22 تشرين الثاني». وطرحت جريدة الجمهورية سؤالًا «هل لدينا من الحكمة ما يكفي ليحيا الاستقلال حقًا؟» في مقال عنونته «75 عامًا... الاستقلال إذ يبلغ عمر الحكمة»...

الإذاعات

شاركت الإذاعات أيضًا بإحياء عيد الاستقلال وخصوصًا البرامج الصباحية التي تحدّث مقدّموها عن معاني الاستقلال ووجّهوا التحية للجيش اللبناني والشهداء وعائلاتهم. كما تلقّوا تعليقات ومشاركات المستمعين عن الوطن، وحبّهم للجيش وثقتهم بهذه المؤسسة الوطنية فضلًا عن استضافة أشخاص على علاقة بالمناسبة، وبثّ الأغاني الوطنية ووقائع العرض العسكري.

المواقع الإلكترونية

استخدمت المواقع الإخبارية الإلكترونية اللبنانية شعار المناسبة على صفحاتها الرئيسة، وخصّصت ملفًا للعيد تضمّن الأخبار والنشاطات اليومية، كما أنتجت تقارير مصوّرة عن لبنان، وشاركت فيديوهات حكاية الاستقلال التي أعدّتها مديرية التوجيه.

بدورها، كانت المواقع الإلكترونية الخاصة بالبلديات تنقل يوميًا نشاطاتها الخاصة بالمناسبة مع الصور والأفلام.

موقع الجيش

عُرضت على موقع الجيش اللبناني lebarmy.gov.lb الذي تزيّن بشعار المناسبة، أفلام قصيرة عن يوميات الاستقلال، بالإضافة إلى فيديوهات وصور يومية لكل محطّة تصل إليها شعلة الاستقلال خلال جولتها في المناطق اللبنانية، وفيديو آخر عن النصب التذكاري الخاص باليوبيل الماسي للاستقلال وتصميمه وتدشينه في وزارة الدفاع الوطني- اليرزة، وعدّة أفلام من وحي العيد، أبرزها: «إلى العلم»، «أرزتنا بتبقى» و«75 سنة استقلال يوبيل لبنان»... إلى ذلك، كان الموقع ينقل أخبار النشاطات اليومية التي كانت تتم بالتنسيق مع قيادة الجيش- مديرية التوجيه. عُرضت كل هذه الأفلام على صفحة YouTube الخاصة بالجيش، وتمت مشاركة كل ما سبق مع وقائع مباشرة للنشاطات على صفحات الجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.



Google

محرّك البحث Google احتفل أيضًا مع اللبنانيين بعيد الاستقلال الـ75، فوضع العلم اللبناني وهو يرفرف على صفحته الرئيسة، عند الضغط على العلم تظهر للباحث مواضيع عن لبنان والاستقلال اللبناني. وهي ليست المرة الأولى التي يشارك فيها «غوغل» اللبنانيين بمناسباتهم.

مواقع التواصل الاجتماعي

ازدحمت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والشعارات الوطنية وصور العلم اللبناني وعلم الجيش، والهاشتاغ الخاصة بالاستقلال الـ75... صفحات المؤسسات التجارية والمطاعم والمرافق السياحية والمصارف ازدانت بالإعلانات من وحي المناسبة والعروضات الخاصة بها، والأفراد نشروا صورهم مزيّنةً برسمات من أجواء العيد، وكتبوا التعليقات التي تحدثت عن الاستقلال، والجيش ودوره في صون الاستقلال ومدى تقديرهم له...

السياسيون أيضًا كانت لهم تعليقاتهم وصورهم للمناسبة... بعض الصفحات نشرت النشيد الوطني اللبناني مع معلومات عنه معلّقةً «خلّينا نرجع نحفظه»، وأخرى أعادت مشاركة أشعار وأغانٍ وطنية لفنانين كبار وأقوال لعظماء من لبنان. والجميع كان له صورة وتعليق للمناسبة...

صفحات شهداء الجيش اللبناني وجّهت التحية لشهداء الوطن الذين سقطوا دفاعًا عن تراب لبنان ونشرت صورهم، أما صفحات المدارس فعجّت بصور التلامذة يحتفلون بالاستقلال مرتدين البزّات العسكرية ويحملون الأعلام.

النجوم

عبّر نجوم الفن والإعلام كلٌ على طريقته الخاصة، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في المناسبة. وفي ما يأتي عيّنة من التعليقات والتغريدات:

- نشرت الفنانة ماجدة الرومي فيديو عبّرت فيه عن إيمانها بسيادة لبنان وقالت: «ذكرى استقلال لبنان الـ75 واليوبيل الماسي... وقف السما لبنان».

- الفنانة نجوى كرم نشرت صورتها وهي تحمل العلم اللبناني، وكتبت: «عيدك عيدنا وحرّيتك وجودنا، بحبك يا لبنان».

- سمير صفير نشر على صفحاته الرسمية الفيديو الجديد لأغنية «حلم الأرض» التي لحّنها، وأعاد أيضًا إلى الذاكرة «أوبريت جيش لبنان» وكتب: «أهنّئ الشعب اللبناني بذكرى عيد الاستقلال ويلّي هو كمان عيد أهم أرزة من لبنان وهي السيدة فيروز... كل عام ولبنان بخير ولبنان سيّد حر مستقل بفضل الجيش اللبناني».

- نزار فرنسيس احتفل بعيد الاستقلال مع نخبة من الفنانين في حفل أُقيم في السفارة اللبنانية في قطر، فغرّد على صفحاته بكلمات أغنية «حلم الأرض». وكعادته ملأ صفحاته بالأشعار والكلمات المؤثّرة، ومنها:

«يا شمس هيدا اليوم إنتي غير

قومي اشرقي بالعزّ فوق جبالنا

وغطّي بلدنا بوهج نور الخير

وبوسي علَمنا بيوم استقلالنا».

- ديانا حداد نشرت عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام فيديو لأغنية «قلب الوطن» وعلّقت: «عقبال المليون للبنان، وإن شاء الله دايمًا مرفوع الراس وحتضل مرفوع الراس يا وطني».

ولم تقتصر التهنئة على الفنانين اللبنانيين فقط، فشارك عدد من الفنانين العرب بتغريدات وعبارات احتفاءً بالاستقلال اللبناني، من بينهم:

- الفنانة التونسية لطيفة نشرت صورة العلم اللبناني وعلّقت: «أرض الكرامة والراية عالية دايمًا يا لبنان، كل سنة ولبنان العظيم بألف خير».

- ونشر الفنان التونسي صابر الرباعي على تويتر صورة العلم اللبناني، قائلًا: «دمتَ شامخًا عاليًا لبنان الحبيب، وكل عيد وشعبك بألف خير وازدهار».

- وكتبت الممثلة السورية شكران مرتجى: «من سوريا للبنان كل عيد استقلال ولبنان الغالي بخير... كل عام ونحن والقمر جيران رفقاتي بلبنان بحبكم كتير».