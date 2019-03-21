الاعلان عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم محمد صالح

الثلاثاء, 04 حزيران 2019

إلحاقاً لبيانها السابق، تعلن قيادة الجيش، عن مراسم تشييع المجند الشهيد ابراهيم محمد صالح، وفقاً للآتي:

- تجرى مراسم تكريم الشهيد أمام المستشفى العسكري المركزي - بدارو بتاريخ 4 / 6 / 2019 الساعة 15.30، ثم ينقل الجثمان إلى بلدة رويسات الجديدة – المتن، حيث سيقام المأتم الساعة 18.00، ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

- تقبل التعازي قبل الدفن وبعده، ولمدة ثلاثة أيام في حسينية الإمام الحسين في البلدة المذكورة أعلاه.