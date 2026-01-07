التحاق المقبولين في الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط سنة أولى

الأربعاء, 07 كانون الثاني 2026

التحق صباح اليوم في الكلية الحربية - الفياضية المقبولون بصفة تلميذ ضابط سنة أولى لمصلحة الجيش (قوى البرّ والبحر والجوّ) وسائر الأجهزة الأمنية: المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة، المديرية العامة للجمارك، وذلك بعد نجاحهم في اجتياز مباراة الدخول. وكان في استقبالهم قائد الكلية وضباطها المدربون وتلامذة ضباط السنة الثانية، الذين تولّوا مرافقتهم وتعريفهم إلى أقسام الكلية ونظامها الداخلي.