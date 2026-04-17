التشديد على ضرورة التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية في ظل تسجيل عدد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار

الجمعة, 17 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، تجدّد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع يطال عددًا من القرى.

كما تُشدّد القيادة على ضرورة الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم، لا سيما خلال ساعات الليل، وتجنّب الاقتراب من المناطق الخطرة.

كما تستمر قيادة الجيش في متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.