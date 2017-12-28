التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية

إعداد: تيريز منصور

ارتفاع معدلات البطالة وأشدها خطراً في الشرق الأوسط وأفريقيا

يشير التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية حول توجهات الإستخدام العالمية للعام 2004 الى أن معدلات البطالة العالمية الكلية ارتفعت خلال العام 2003 الى 185.9 مليون، مستقرة على أعلى معدل بالنسبة للرجال والنساء وهو أكثر شدة بين الشباب، على الرغم من ارتفاع النمو الإقتصادي الذي شهد عامين من الركود.

أما منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد شهدت ارتفاعاً في البطالة، تصل نسبته الى12.2 في المئة وهي النسبة الأعلى للبطالة في العالم. وقد نتج ذلك عن إعادة هيكلة الإستخدام في القطاع العام وارتفاع نسبة نمو القوى العاملة. وبالإضافة الى ذلك هناك سبب آخر أدى الى ارتفاع نسبة البطالة في الدول المصدّرة للعمالة نتج عن محاولة عدد من دول الخليج استبدال العمالة الوافدة بعمالة وطنية.