الجامعة اللبنانية في عيدها: رياضة لصحّة أفضل

إعداد: روجينا خليل الشختورة

في مناسبة العيد السنوي للجامعة المتزامن مع يوم الصحة العالمي، نظمت كليات الطب العام، طب الأسنان والصيدلة في الجامعة اللبنانية – الحدث، مهرجانًا رياضيًا تحت شعار «رياضة لصحة أفضل».

تضمّن المهرجان مباريات في الألعاب الإفرادية وألعاب القوى، بالإضافة إلى الألعاب القتالية وسباق الضاحية.

شاركت موسيقى الجيش في احتفال الاختتام فعزفت أناشيد وطنية وعسكرية، وقدّم فريق المركز العالي للرياضة العسكرية عروضًا في الفنون القتالية والتايكواندو.

رئيس الجامعة اللبنانية الذي ألقى كلمة في الاحتفال، أشار إلى أنّ الأساتذة والطلاب هم رمز التربية والتنشئة، كما جنود الجيش رمز للتضحية والوفاء...

شارك فريق الجيش في بطولة كأس لبنان للمصارعة الصينية (التوي شو) للعام 2019 التي نظّمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو على ملعب نادي الرسل - جونيه، وحلّ في المركز الأول بين 10 أندية مشاركة، برصيد 62 نقطة.\

أحرز منتخب الجيش لكرة القدم بطولة لبنان لكرة القدم المصغرة (الدرجة الأولى) التي نظّمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملعب الشويفات قرب مستشفى كمال جنبلاط، وذلك بعد وصوله إلى الدور النهائي أمام فريق الحماس عكار، وفوزه عليه بنتيجة 3-2 مترقيًا بذلك إلى الدرجة الممتازة.

حلّ فريق الجيش في المركز الثاني في بطولة لبنان لكرة قدم الصالات، بعد وصوله إلى الدور النهائي أمام فريق بنك بيروت.