الجيش أحرز دورة كأس «السفير» في الملاكمة

إعداد: نينا عقل خليل

فاز فريق الجيش اللبناني في لعبة الملاكمة بدورة كأس «السفير» في الملاكمة التي نظمها الاتحاد اللبناني للعبة بمشاركة 22 ملاكماً من نواد اتحادية.

وكانت الدورة قد أقيمت في قاعة بيار الجميل لمدينة كميل شمعون الرياضية وحضرها وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية اللواء سهيل خوري وأركان الاتحاد الذين وزعوا الجوائز على الفائزين.

أما النتائج الفردية للعسكريين فجاءت على النحو الآتي:

- وزن 69 كلغ: عباس طحان، الأول.

- وزن 81 كلغ: فراس البتلوني، الأول.

كما جاء ترتيب النوادي كالآتي:فريق الجيش في المركز الأول بمجموع 31 نقطة، تلاه فريق الصياد في المركز الثاني، والفتيان

- حسام الدين الحريري في المركز الثالث.