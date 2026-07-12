الجيش اللبناني يحصد المراكز الثلاثة الأولى لألعاب القوى في سباق البترون لمسافة ١٠ كلم الذي نظمته جمعية Batroun Race بتاريخ ٢٠٢٦/٧/١٢، والمركز الأول في سباق ٥ كلم، والمركز الأول في سباق البدل