الجيش اللبناني يشارك في البطولة العالمية العسكرية الثالثة

أقيمت في كاتانيا ­ إيطاليا، بطولة الألعاب العسكرية الثالثة والتي تنظم من قبل السيزم مرة كل أربع سنوات وذلك اعتباراً من 4 كانون الأول الماضي ولغاية الثاني عشر منه. شارك الجيش في البطولة الى جانب فرق من دول عدة. وقد تألف الوفد العسكري من ثلاثة فرق: ألعاب القوى، والملاكمة والجودو. وجاءت النتائج على الشكل التالي:

• الملاكمة:

- ­ وزن 60 كلغ: خسر الجندي وائل شاهين ضد اللاعب الإيرلندي مارك كازيه بالنقاط. والجدير ذكره أن المباراة حتى الجولة الثالثة كانت لصالح الجندي شاهين بنتيجة 13-11. ولكن انتهت المباراة في الجولة الرابعة بنتيجة 17-13 لصالح الإيرلندي. ­

- وزن 75 كلغ: الرقيب الأول رامي الزوق خسر بالضربة الفنية القاضية من البطل الروسي ماتريف كوبوروف الذي صنّف الأول في وزنه وحصل على الميدالية الذهبية.

• الجودو:

خسر العريف عاصم بو كروم ضد البطل البلجيكي.

· في ألعاب القوى:

- القفز العالي: صنّـف المعاون المجنـد جان كلـود رباط في المركز الرابع باجتيازه ارتفاع 2.10 أمتار.

- الكرة الحديدية: حل الجندي بدري عبيد في المركز العاشر من أصل 16 لاعباً بمسافة 16.11متر.

- سباق 400 متر: صنّف الجندي مصطفى المحمود في المركز الخامس عشر من أصل 24 بتوقيت 52.93 ثانية.

- سباق 800 متر: حل الجندي الأول زياد عون في المركز التاسع من بين 16 مشاركاً، بتوقيت 1.57.60 دقيقة.