الجيش اللبناني يشارك في بطولة الاستقلال الـخامسة في التجذيف ويحتل المركز الأول

إعداد: نينا عقل خليل

بطولة الاستقلال الـخامسة في التجذيف

شارك فريق الجيش اللبناني في بطولة الاستقلال الخامسة في لعبة التجذيف والتي جرت بتاريخي 10 و11/12/2004 في حوض مرفأ بيروت، وذلك برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان وبإشراف الإتحاد اللبناني للعبة.

وفي التصنيف النهائي للسباق، حلّ فريق الجيش اللبناني في المركز الأول، وجاءت نتائج العسكريين على النحو الآتي:

- فردي وزن خفيف 1000 م:

- الجندي ابراهيم عبود من فوج المغاوير، الأول.

- الجندي جورج مخول من اللواء الثامن، الثاني.

- العريف ريشارد جواد من القوات البحرية، الثالث.

- فردي وزن ثقيل 1000 م:

- الرقيب حسين حمية من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

- الجندي إيلي حدشيتي من قاعدة بيروت البحرية، الثاني.

- الجندي دوري شمعون من قاعدة بيروت البحرية، الثالث.

- مزدوج وزن مفتوح 1000 م:

- الرقيب حسين حمية والجندي الأول إيلي موسى من المركز العالي للرياضة العسكرية، في المركز الأول.

- الجنديان روني الترك وطوني روحانا من القوات البحرية، في المركز الثاني.

- الجنديان بيار عويناتي ورواد طربيه من القوات البحرية، في المركز الثالث.

- رباعي وزن مفتوح 1000 م:

- العريف أياد نصر الدين من القوات البحرية، قائد دفة، الجنود جورج مخول، روني الترك وبيار عويناتي، في المركز الأول.

- جهاز الأرغومتر وزن خفيف 1000 م:

- الجندي إيلي حدشيتي من قاعدة بيروت البحرية، الثاني.

- جهاز الأرغومتر وزن مفتوح 1000 م:

- الجندي الأول إيلي موسى من المركز العالي للرياضة العسكرية، الثالث.

