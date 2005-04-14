الجيش اللبناني يشارك في لقاء ودّي في ألعاب القوى

إعداد: نينا عقل خليل

شارك فريق الجيش لألعاب القوى في اللقاء الودّي الذي نظمه نادي الجمهور تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة، وذلك على ملعب مدرسة الجمهور وبتواريخ 14، 21 و28/4/2005 وبمشاركة أندية عدة.

وكانت النتائج التي حققها العسكريون على النحو الآتي:

بتاريخ 14/4/2005:

* سباق 100متر:

- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثاني.

- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثالث.

- الرقيب علي أيوب من اللواء اللوجستي، الرابع.

* سباق 1000متر:

- الجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- الجندي علي علي من اللواء الثالث، الثالث.

* رمي كرة حديد:

- الجندي بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف الأول سائر سالم من اللواء الثاني عشر، الثاني.

- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

بتاريخ 21/4/2005:

* سباق 200 متر:

- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الأول.

- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثالث.

- العريف عباس اسماعيل من فوج التدخل الثالث، الخامس.

* سباق 3000 متر:

- الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول.

- العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.

- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.

* وثب طويل:

- الجندي فؤاد يونان من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- العريف اسامة ندّاف من لواء الحرس الجمهوري، الرابع.

* رمي قرص:

- الجندي جورج هاشم من معهد التعليم، الأول.

- الرقيب الأول جورج مغبغب من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

بتاريخ 28/4/2005:

* سباق 100متر:

- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثاني.

- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثالث.

- العريف عباس اسماعيل من فوج التدخل الثالث، الخامس.

* سباق 400 متر:

- الجندي باسم سلامة من اللواء الحادي عشر، الثاني.

- الجندي مصطفى المحمود من فوج المغاوير، الثالث.

* سباق 1500 متر:

- الجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثاني.

- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.

* وثبة ثلاثية:

- العريف اسامة الندّاف من لواء الحرس الجهوري، الأول.

- الجندي فؤاد يونان من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.

* رمي رمح:

- العريف الأول طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري، الأول.

- العريف محمد مراد من فوج التدخل الخامس، الثاني.