الجيش اللبناني يشارك في لقاء ودّي في ألعاب القوى

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أخبار رياضية
شارك فريق الجيش لألعاب القوى في اللقاء الودّي الذي نظمه نادي الجمهور تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة، وذلك على ملعب مدرسة الجمهور وبتواريخ 14، 21 و28/4/2005 وبمشاركة أندية عدة.
وكانت النتائج التي حققها العسكريون على النحو الآتي:
بتاريخ 14/4/2005:
* سباق 100متر:
- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثاني.
- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثالث.
- الرقيب علي أيوب من اللواء اللوجستي، الرابع.
* سباق 1000متر:
- الجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.
- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.
- الجندي علي علي من اللواء الثالث، الثالث.
* رمي كرة حديد:
- الجندي بدري عبيد من لواء الحرس الجمهوري، الأول.
- العريف الأول سائر سالم من اللواء الثاني عشر، الثاني.
- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.
بتاريخ 21/4/2005:
* سباق 200 متر:
- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الأول.
- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثالث.
- العريف عباس اسماعيل من فوج التدخل الثالث، الخامس.
* سباق 3000 متر:
- الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، الأول.
- العريف حسين عواضة من اللواء الأول، الثاني.
- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثالث.
* وثب طويل:
- الجندي فؤاد يونان من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.
- العريف اسامة ندّاف من لواء الحرس الجمهوري، الرابع.
* رمي قرص:
- الجندي جورج هاشم من معهد التعليم، الأول.
- الرقيب الأول جورج مغبغب من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.
- العريف الأول محمد الخطيب من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.
بتاريخ 28/4/2005:
* سباق 100متر:
- المجند محمد شعيب من معسكر خدمة العلم الثاني، الثاني.
- الجندي مياد غصن من الفوج المجوقل، الثالث.
- العريف عباس اسماعيل من فوج التدخل الثالث، الخامس.
* سباق 400 متر:
- الجندي باسم سلامة من اللواء الحادي عشر، الثاني.
- الجندي مصطفى المحمود من فوج المغاوير، الثالث.
* سباق 1500 متر:
- الجندي الأول زياد عون من لواء الحرس الجمهوري، الأول.
- العريف محمد الدركوشي من فوج التدخل الأول، الثاني.
- العريف نقولا مرتا من لواء الحرس الجمهوري، الثالث.
* وثبة ثلاثية:
- العريف اسامة الندّاف من لواء الحرس الجهوري، الأول.
- الجندي فؤاد يونان من لواء الحرس الجمهوري، الثاني.
* رمي رمح:
- العريف الأول طالب الحسن من لواء الحرس الجمهوري، الأول.
- العريف محمد مراد من فوج التدخل الخامس، الثاني.