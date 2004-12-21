الجيش بطل لبنان في سباق النصف ماراتون

إعداد: نينا عقل خليل

الجندي علي عوض أول الذكور وماري بجاني أول الإناث

شارك فريق الجيش في بطولة لبنان في سباق النصف ماراتون التي أقيمت بتاريخ 21/12/2004 على الطريق القديمة إنطلاقاً من منطقة جبيل وصولاً الى الملعب البلدي في جونية، وذلك بإشراف الإتحاد اللبناني لألعاب القوى ومشاركة 65 عداءً يمثلون أندية عدة.

وقد حقـق العـسكريون نتائـج جيدة، حيث حلّ فريق الجيش في المركز الأول. أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

- الأول: الجندي علي عوض من فوج التدخل الثالث، نال ميدالية ذهبية (التوقيت: 1.09.03 س).

- الثاني: العريف حسين عواضة من اللواء الأول، نال ميدالية فضية(التوقيت: 1.10.13 س).

- الثالث: العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير، نال ميدالية برونزية (التوقيت: 1.10.14 س).

وفي فئة السيدات، حلت ماري بجاني من نادي القدامى في المركز الأول، تلتها صباح حجيج من النادي نفسه في المركز الثاني، وفرنسواز نعمة من نادي الرسل في المركز الثالث.

