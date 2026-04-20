الجيش: توقيف أحد المتورطين في إشكال أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في بوداي - بعلبك

الاثنين, 20 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 /4 /2026 وقع إشكال في بلدة بوداي – بعلبك، تخلّله إطلاق نار أسفر عن إصابة أحد المواطنين ومقتل آخر. على أثر ذلك، وبعد عمليات رصد ومتابعة أمنية، دهمت وحدة من الجيش بتاريخ 20 /4 /2026 منازل المتورطين في الإشكال وأوقفت المواطن (ح.ش.). كما نفذت وحدة أخرى في سياق التدابير الأمنية المتواصلة عملية دهم لمنازل مطلوبين في بلدة دورس - بعلبك، وضبطت كمية من الذخائر الحربية.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.