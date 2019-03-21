الجيش في طليعة السباقات

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك عسكريو الجيش في عدة سباقات وحققوا نتائج جيدة محرزين المراكز الأولى، وذلك وفق الآتي:

• ماراثون صيدا الدولي:

شارك فريق الجيش في ماراثون صيدا الدولي تحت شعار «نركض للبيئة والسلام»، وأحرز عسكريوه المراكز الأولى في التصنيف العام في كلّ من سباق الماراثون وسباق الـ7 كلم. ففي سباق الماراثون، حلّ المعاون أول حسين عواضة في المركز الأول، تلاه العريف زاهر زين الدين في المركز الثاني، والرقيب بلال عواضة في المركز الثالث. وفي سباق الـ7 كلم حلّ الجندي درويش حديد في المركز الأول، تبعه العريف أول علي سويدان في المركز الثاني، والجندي محمد حيدر في المركز الثالث.

• نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي:

شارك فريق الجيش في سباق نصف ماراثون قوى الأمن الداخلي الثاني عشر الذي أُقيم في بيروت. وحلّ المعاون أول بلال عواضة من الحرس الجمهوري (مفصول إلى المركز العالي للرياضة العسكرية) في المركز الأول في التصنيف العام، والعريف عمر أبو حمد من فوج مغاوير البحر في المركز الثالث.



• نصف ماراثون عكار:

حلّ عسكريو الجيش في المراكز الأولى في سباق نصف ماراثون عكار الذي نظمه نادي رياضيو عكار تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى تحت شعار «نركض لأجل بيئة نظيفة»، وذلك في مدينة حلبا وجوارها. فأحرز الجندي درويش حديد من لواء الحرس الجمهوري المركز الأول في التصنيف العام، تلاه العريف أول علي سويدان من لواء المشاة السابع في المركز الثاني، والعريف عمر الكك من فوج مغاوير البحر في المركز الثالث.

• سباق الناقورة:

كذلك، شارك الجيش في سباق الناقورة الذي نظمه الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، لمسافة 10 كلم، وأحرز العريف زاهر زين الدين من لواء المشاة الخامس المركز الثالث في التصنيف العام.