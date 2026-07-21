- En
- Fr
- عربي
الجيش يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L
الثلاثاء, 21 تموز 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L .
تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.