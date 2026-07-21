الجيش يبدأ الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L

الثلاثاء, 21 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بمواصلة تنفيذ الجيش مهماته في المناطق الجنوبية، بدأت الوحدات العسكرية صباح اليوم الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية بناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنانMCG4L .

تُجدد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى عدم التوجه إلى البلدة ريثما يستقر الوضع الأمني، والتقيد بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.