الجيش يتألّق في عدة سباقات

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك فريق الجيش للركض في عدة سباقات جرت بإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وأحرز فيها المراكز الأولى:

• سباق سنبلة الخير السنوي السابع:

برعاية وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، وبالتعاون مع وزارة التربية وبلدية برمانا، نظّمت «مؤسسة الأمل للمعوّقين» سباق «سنبلة الخير» السنوي السابع تحت عنوان «برمانا والمتن مساحة رحبة للرياضة والموسيقى والخير». وقد حلّ الجنديان محمد زكريا وعلي منصور في المركزين الأول والثاني على التوالي، والعريف كمال حمية في المركز الثالث.

• سباق نصف ماراثون عكار:

نظّم نادي «رياضيو عكار» في مدينة حلبا سباق نصف ماراثون تحت شعار «نركض لأجل عكار أفضل». حقّق العسكريون المراكز الثلاثة الأولى في السباق، إذ فاز المعاون أول حسين عواضه بالمركز الأول، والعريف أول بلال عواضه بالمركز الثاني، والمؤهل أول نقولا مرتا بالمركز الثالث.

• سباق شكا السنوي الثالث:

نظّمت الرهبانية اللبنانية المارونية – المدرسة الوطنية في شكا سباق ماراثون للسنة الثالثة على التوالي، شارك فيه الجيش وحلّ عسكريوه في مسافتي الـ21 والـ5 كلم في المراكز الأولى. ففي سباق الـ21 كلم، حلّ العريف أول بلال عواضه في المركز الأول، تلاه المعاون أول حسين عواضه في المركز الثاني، والجندي زاهر زين الدين في المركز الثالث. وفي سباق الـ5 كلم، حلّ الجندي عمر أبو حمد في المركز الأول، تبعه المجند الممدّدة خدماته محمد حيدر في المركز الثاني والرقيب محمد قدوح في المركز الثالث.

• سباق الماراثون الرياضي السنوي الثاني:

برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ محمد فنيش، نظّمت جمعية درب النجاح – بريتال سباق الماراثون الرياضي السنوي الثاني انطلاقًا من ساحة حسينية بريتال الفوقا نزولا باتجاه جامع الإمام علي، وصولًا إلى باحة معهد مدرسة درب النجاح. شارك الجيش في هذا السباق وفي النتائج، حلّ العريف علي ياسين في المركز الأول، وفاز المجند الممدّدة خدماته خليل عمر بالمركز الثاني(كلاهما من فوج الحدود البرية الثاني)، والجندي أحمد قبلان بالمركز الثالث (من لواء المشاة السادس – الكتيبة 62).

• ماراثون الربيع السادس عشر:

برعاية مجلس بلديات الكورة وبدعم من جامعة البلمند، نظّم مجلس إنماء الكورة «ماراثون الربيع السادس عشر»، وقد شارك فيه الجيش وحلّ في المركز الأول عسكريو فوج المدفعية الثاني: العريفان أحمد الحاج حسين علي وإسماعيل عبدو، والجنديان أسامة المقداد ومحمد الخليل، كما حلّ العريف أحمد المجدلاني في المركز الثاني (جميعهم من فوج المدفعية الثاني)، وحقّق العريف علي الزعبي من اللواء العاشر المركز الثالث.

• سباق الجبل ماراثون:

شاركت وحدات من الجيش في سباق الجبل ماراثون الذي نظمته لجنة الجبل ماراثون بالاشتراك مع جمعية «لنا» الشبابية ونادي الفنون القتالية، وبالتعاون مع كاريتاس لبنان، وذلك تحت شعار «منركض سوا». وقد حلّ العريف حسين مشيك من لواء المشاة الثامن في المركز الأول، تلاه من لواء الحرس الجمهوري كلّ من العريف موسى خالد مطر في المركز الثاني والعريف مروان درويش في المركز الثالث.

• نصف ماراثون طرابلس الدولي:

شارك الجيش في سباق نصف ماراثون طرابلس الدولي وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى، ففي تصنيف الفئات العمرية، حلّ في المركز الأول كلّ من المعاون أول حسين عواضه (45-49 سنة) من لواء الحرس الجمهوري، والمؤهل أول نقولا مرتا (40-44 سنة) من مديرية المخابرات، والعريف عليق عليق (35-39 سنة) من لواء المشاة الثاني. وحلّ في المركز الثاني عن فئة 35-39 سنة، العريف وليد العلي من معسكر عرمان للتدريب، كما فاز العريف أول بلال عواضه من لواء الحرس الجمهوري بالمركز الثالث عن فئة 20-34 سنة. أمّا في سباق الـ7 كلم تنافسي، فقد حلّ في المركز الأول عن فئة 20-39 سنة الجندي درويش حديد من لواء الحرس الجمهوري، بينما فاز العريف علي سويدان من لواء المشاة السابع بالمركز الثاني، والمجند الممدّدة خدماته محمد حيدر من لواء المشاة الحادي عشر بالمركز الثالث.