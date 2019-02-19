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رياضة
الجيش يتألّق في كأس العالم برياضة الفنون القتالية
شارك فريق الجيش في كأس العالم برياضة الفنون القتالية التي نظّمها الاتحاد اللبناني للووشو كونغ فو في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي – جونية، وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى على النحو الآتي:
|
الإسم والشهرة
|
الرتبة
|
القطعة
|
الإسلوب
|
الوزن
|
التصنيف
|
فراس عيد
|
مجند (م.خ)
|
لواء المشاة العاشر
|
توي شو
|
48 كلغ
|
الأول
|
فراس الحسين
|
مجند (م.خ)
|
فوج الحدود البرية الثاني
|
تاي بوكسينغ
|
54 كلغ
|
الأول
|
أحمد أونداش
|
جندي أول
|
المركز العالي للرياضة العسكرية
|
تاي بوكسينغ
|
63 كلغ
|
الأول
|
حسن عدوية
|
معاون
|
مديرية المخابرات
|
تاي بوكسينغ
|
67 كلغ
|
الثالث
|
رباح الحولي
|
جندي
|
مديرية المخابرات
|
تاي بوكسينغ
|
79 كلغ
|
الأول
|
بسام التيماني
|
مقدم مهندس
|
فوج الأشغال المستقل
|
شاينيز بوكسينغ لايت كونتاكت
|
87 كلغ
|
الأول
|
أونيك سيمون ميسيسيان
|
عريف
|
الشرطة العسكرية
|
القتال الحر
|
61-66 كلغ
|
الثالث