الجيش يتابع ملاحقة مطلقي النار في الهواء

السبت, 18 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

إلحاقًا بالبيان السابق والمتعلّق بملاحقة مطلقي النار في الهواء بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في مناطق: برج أبي حيدر وطريق الجديدة - بيروت، المدينة الرياضية – بعبدا، بوداي، كفردان، طاريا وحزّين – بعلبك وأوقفت 7 مواطنين وفلسطينيًّا واحدًا لإطلاقهم النار في الهواء بتاريخ 17 /4 /2026 ولحيازتهم أسلحة حربية غير مرخصة، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية مطلقي النار.