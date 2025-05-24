الجيش يتسلم أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله

السبت, 24 أيار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد سلسلة اتصالات أجراها مكتب التعاون والتنسيق في الجيش مع السلطات السورية، تسلم المكتب المواطن (ا.ن.)، وهو أحد المتورطين الأساسيين في جريمة خطف المواطن باسكال سليمان وقتله بتاريخ 7/4/2024، وتم تسليم الموقوف إلى مديرية المخابرات في الجيش في موازاة متابعتها الأمنية للجريمة.

والموقوف يتزعم عصابة خطف وسرقة وتزوير، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف.

بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.