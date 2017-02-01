الجيش يتسلم كاسحة ألغام هبة من حكومة النروج

إعداد: نينا عقل خليل



جرى في مقر فوج الهندسة حفل رمزي لمناسبة تقديم حكومة النروج كاسحة ألغام هبة الى الجيش اللبناني، لاستعمالها في العمليات الانسانية لنزع الألغام في لبنان.

حضر الحفل نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن حسن محسن ممثلاً العماد سليمان قائد الجيش، سفير النروج في لبنان السيّد سفين سفيج على رأس وفد من السفارة، الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب لبنان السيد غير بيدرسون والسيدة وفاء اليسير من جمعية المساعدات الشعبية النروجية وعدد من كبار ضباط القيادة.

وقد القى العميد الركن محسن كلمة شكر فيها دولة النروج على مبادرتها الإنسانية تجاه الشعب اللبناني، مقدّراً تضحيات جنودها العاملين في قوات الطوارئ الدولية لحفظ السلام في جنوب لبنان.

كما وجّه سفير النروج كلمة من وحي المناسبة، أعقبها عرض تدليلي على كاسحة الألغام، انقل بعدها الحضور الى نادي ضباط اليرزة، حيث أقيم حفل غداء تخلله تقديم درع تذكاري باسم العماد قائد الجيش الى السفير النروجي.