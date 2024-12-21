الجيش يتسلم مركزَين سابقَين للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ومعسكرًا سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة

السبت, 21 كانون الأول 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تسلم الجيش مركزَي منطقة السلطان يعقوب – البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

يتابع الجيش تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق.