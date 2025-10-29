الجيش يتسلم ٦ عناصر من الأمن الوطني الفلسطيني على خلفية إطلاق النار نحو المواطن إيليو أبو حنا ومقتله، و٥ أشخاص على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم

الأربعاء, 29 تشرين الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة المتابعة والتنسيق والاتصالات المكثفة مع الجهات المعنية في مخيم شاتيلا، تسلّمت مديرية المخابرات من جهاز الأمن الوطني الفلسطيني 6 من عناصره، وذلك على خلفية إطلاق النار نحو سيارة المواطن إيليو أبو حنا ومقتله داخل المخيم بتاريخ 26 /10 /2025، وكانوا حينها من ضمن عداد حاجز أمني في المخيم المذكور.

كما تسلم الجيش من الجهاز المذكور مواطنًا و٤ سوريين على خلفية جريمة قتل فتاة في المخيم، وقد عُثر على جثتها بتاريخ 28 /10 /2025.

بوشر التحقيق معهم وتجري المتابعة لتسلُّم بقية المتورطين.