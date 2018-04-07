الجيش يتصدّر في بطولتي لبنان لاختراق الضاحية

إعداد: روجينا خليل الشختورة

نظّم الاتحاد اللبناني لألعاب القوى في حرج بيروت – قصقص، بطولتين لاختراق الضاحية، الأولى للقدامى (فوق 34 سنة) والثانية عامة.

شارك الجيش في البطولتين وحلّ عسكريوه في المراكز الأولى. ففي التصنيف العام لبطولة القدامى، أحرز المعاون أول حسين عواضه المركز الأول، والعريف عصمت غريزي المركز الثاني، والعريف نور صبح المركز الثالث. وفي البطولة العامة حلّ العريف أوّل بلال عواضه في المركز الأول، والعريف أول عمر عيسى في المركز الثاني، والجندي درويش حديد في المركز الثالث.