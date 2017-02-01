الجيش يحتفل مع أطفال مركز سانت جود وجمعيات وهيئات تكرّم الشهداء

إعداد: الرقيب كرستينا عباس

في اليوبيل الماسي للاستقلال كانت للجيش عدة مبادرات بينما كان هو موضع تكريم في معظم الاحتفالات، وذلك من خلال تكريم أبناء شهدائه ومبادرات أخرى قام بها المواطنون.

بدايةً، كانت لقيادة الجيش التفاتة خاصة للأطفال المصابين بداء السرطان. فقد زار مدير التوجيه العميد علي قانصو على رأس وفد، مركز سانت جود لسرطان الأطفال، ليحتفل معهم بالعيد. تخلّل الاحتفال فقرات فنية، وفي الختام قدّم مدير التوجيه باسم القيادة الهدايا للأطفال، مالئًا قلوبهم بالسعادة.

احتفال موسيقي

نظّمت «لجنة الاستقلال» في طرابلس احتفالًا موسيقيًا في حضور العقيد روبير اللفداوي ممثلًا العماد قائد الجيش، ورئيس الرابطة الثقافية وفعاليات سياسية ومدنية وعدد كبير من المواطنين. وألقى ممثل اللجنة السيد رشيد الخطيب، كلمة من وحي المناسبة، فيما قدّمت موسيقى الجيش بقيادة الملازم أول الياس باشا وفرقة La belle musique بقيادة المايسترو خالد عبدالله مجموعة من الأغاني الوطنية على مسرح الرابطة.

تحية للعسكريين الشهداء

أقامت شركة The full circles حفلًا غنائيًا في مبنى Le Mall سن الفيل، دعت إليه أبناء العسكريين الشهداء الذين استمتعوا بالأغاني التي قدّمتها الفنانة تانيا قسيس.

ودعا «نادي رامي للفروسية» – بعقلين أبناء العسكريين الشهداء إلى مشاهدة عرض خيول في مبادرةٍ أراد من خلالها التعبير عن تقديره لتضحيات الشهداء. وقد وجّهت قيادة الجيش من خلال ممثل لها، كتاب شكرٍ لصاحب النادي السيد فراس أجود حمزه على مبادرته.

وفي الإطار نفسه، نظّم نادي Equi Club Aley يومًا ترفيهيًا دعا إليه عددًا من أبناء شهداء الجيش اللبناني، الذين استمتعوا بركوب الخيل، وممارسة التسلّق، وعبور الوادي، فضلًا عن ركوب الدراجات الهوائية ومركبات الـATV.

كما نظّم فندق «غولدن توليب غاليريا» حفل عشاءٍ أقامه في مطعمه الرئيس لأبناء العسكريين الشهداء، شارك فيه ممثل عن قيادة الجيش. وفي ختام الحفل، قدّمت قيادة الجيش كتاب شكرٍ لإدارة الفندق على مبادرتها.

كذلك، لبّى أبناء العسكريين الشهداء، بفرحٍ دعوة السيّدة جيزيل هاشم زرد وفرقتها لحضور مسرحية على مسرح الأوديون – جل الديب.

وفي إطارٍ متّصل، نُظّمت حفلة لأولاد شهداء الجيش في ثانوية رفيق الحريري الثانية في صيدا، قدّمها مسرح الدمى اللبناني «جمعية خيال»، تقديرًا لتضحيات الشهداء.

استقلالنا من تضحياتكم

تحت عنوان «استقلالنا... من تضحياتكم»، نظّمت «مجموعة أصدقاء المغاوير» حملة تبرّع بالدم لمصلحة الطبابة العسكرية، في بلدة بطشيه - المرداشة. كما نظّم تجمّع الطلاب في «كليّة الزراعة والطب البيطري» في الجامعة اللبنانية – الدكوانة، حملة مماثلة تعبيرًا عن دعمهم للجيش.

كذلك، قام تجمّع الطلاب في «كليّة الفنون الجميلة والعمارة» في الجامعة اللبنانية – فرن الشباك، بحملة تبرّع بالدم لمصلحة الطبابة العسكرية.

وفود تزور وحدات الجيش

زار وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور بيار رفول لواء المشاة العاشر في مقر اللواء في كفرشخنا – زغرتا، حيث قام مع قائد اللواء العميد الركن عبد المنعم مكّي بوضع إكليلٍ من الغار على نصب الجندي المجهول. وأُقيم احتفال تخلّلته كلمات من وحي المناسبة.

استقبلت الطبابة العسكرية في بدارو عددًا من الوفود المدنية، اطّلعت على منشآت الوحدة وطريقة عملها. وقد قدّمت الطبابة لزوّارها الأعلام اللبنانية وزرّ شعار الاستقلال الخامس والسبعين.

نظّمت قيادة منطقة الجنوب في مقرّها لقاءً عسكريًا – مدنيًا شارك فيه أبناء المنطقة، في حضور ممثل عن قيادة الجيش وعدد من الضباط والعسكريين.

إلى ذلك، زار طلاب مدرسة فينيقيا مقر لواء المشاة الحادي عشر، حيث جالوا في المركز واطّلعوا على منشآته ومعدّاته.

...وحفلات مدرسية

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، ممثَّلا بـالعقيد الركن ميلاد رفّول، وفي أجواء وطنيّةٍ حماسيّةٍ على وقع موسيقى فرقة من الجيش، احتفلت «مدرسة سابس» بالذكرى الخامسة والسّبعين لاستقلال لبنان.

كما أقامت مدرسة سعاد المصري الرسمية في طرابلس عرضًا ترفيهيًا لطلابها بمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال.

وفي سياقٍ متّصل، أحيت مدرسة الشانفيل – ديك المحدي عيد الاستقلال في احتفالٍ من وحي المناسبة.

كما احتفلت مدرسة بطرّام الرسمية باليوبيل الماسي للاستقلال في حضور عدد من الشخصيات فضلًا عن الأهالي.

كذلك، في مدرسة الفرير – ددة، نظّمت الإدارة احتفالًا في مناسبة عيد الاستقلال.

كما أحيت ثانوية راهبات القلبين الأقدسين في عندقت، اليوبيل الماسي للاستقلال مع طلّابها وذويهم، في حضور ممثل عن قيادة الجيش.