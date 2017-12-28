الجيش يحرز بطولة لبنان في المصارعة الحرّة والرومانية

شارك فريق الجيش في بطولة لبنان في المصارعة الحرة والرومانية التي أقامها الإتحاد اللبناني للعبة في 17 و18¯10¯2003، وذلك في نادي التعاضد ­ المزرعة في بيروت، وقد حل فريق الجيش في المركز الأول للمصارعة الحرة بين سبعة أندية مشتركة، برصيد 68 نقطة متصدراً على نادي أسامة الذي حلّ في المركز الثاني برصيد 58 نقطة. كذلك حل فريق الجيش في المركز الأول في المصارعة الرومانية بين خمسة أندية مشتركة، برصيد 67 نقطة متصدراً على نادي المعني ­ صيدا الذي حل ثانياً برصيد 63 نقطة.



* مصارعة حرة:

­- وزن 55 كلغ: العريف سليمان كرامة من فوج التدخل الرابع، الأول.

­- وزن 60 كلغ: العريف محمد الغوش من فوج التدخل الرابع، الأول.

­- وزن 66 كلغ: الجندي حسين حميدان من فوج المغاوير، الثاني.

­- وزن 74 كلغ: العريف محمد خضر خليل من فوج التدخل الرابع، الثاني.

­- وزن 85 كلغ: الجندي ابراهيم الخطيب من فوج المغاوير، الأول.

­- وزن 96 كلغ: الجندي الأول علي دمج من فوج المغاوير، الأول.

­- وزن 120 كلغ: العريف مصطفى الجعيد من فوج التدخل الثاني، الأول.



* مصارعة رومانية:

­- وزن 55 كلغ: الجندي الأول جورج فاضل من فوج التدخل الثاني، الثاني.

­- وزن 60 كلغ: الجندي هيثم شمص من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

­- وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.

­- وزن 74 كلغ: الجندي أحمد الرفاعي من المركز العالي للرياضة العسكرية، الثاني.

­- وزن 85 كلغ: العريف محيي الدين سيف الدين من اللواء الثاني عشر، الثاني.

­- وزن 96 كلغ: الجندي الأول يوسف ابراهيم من فوج التدخل الأول، الأول.

­- وزن 120 كلغ: العريف محمد سلوم من فوج التدخل الأول، الأول.