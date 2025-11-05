الجيش يحرّر مخطوفًا كويتيًّا ويوقف المتورطين في خطفه

الأربعاء, 05 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة، تمكنت مديرية المخابرات بتاريخ 5 / 11 / 2025 من تحرير مخطوف كويتي كان قد خُطف بتاريخ 1 / 11 / 2025، وتوقيف المواطنَين (م.د.) و(ا.د.) والسوري (ف.ي.) المتورطين في خطفه وذلك في منطقة سعدنايل - زحلة. خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار نحو عناصر المديرية، فردّوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما ضُبطت السيارة التي استعملت في عملية الخطف.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.