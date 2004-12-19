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اخبار رياضية
الجيش يحلّ أولاً في سباق الضاحية
نظّم نادي الجمهور وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، سباق الضاحية الأول بتاريخ 19/12/2004 على ملاعب سيدة الجمهور.
شارك في السباق فريق الجيش اللبناني الى جانب أندية عدة، وحقق المركز الأول. أما النتائج فكانت على النحو الآتي:
- فئة الرجال:
- الأول: العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير، (بتوقيت 11.18.20).
- الثاني: العريف حسين عواضة من اللواء الأول (بتوقيت 11.22.90).
- الثالث: العريف مالك نصر من لواء الحرس الجمهوري (بتوقيت 11.30.70).
- فئة القدامى:
- حل المقدم الياس ساسين من لواء الحرس الجمهوري في المركز الرابع (بتوقيت 15.24).