الجيش يحلّ أولاً في سباق الضاحية

إعداد: نينا عقل خليل

نظّم نادي الجمهور وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، سباق الضاحية الأول بتاريخ 19/12/2004 على ملاعب سيدة الجمهور.

شارك في السباق فريق الجيش اللبناني الى جانب أندية عدة، وحقق المركز الأول. أما النتائج فكانت على النحو الآتي:

- فئة الرجال:

- الأول: العريف الأول عمر عبد اللطيف من فوج المغاوير، (بتوقيت 11.18.20).

- الثاني: العريف حسين عواضة من اللواء الأول (بتوقيت 11.22.90).

- الثالث: العريف مالك نصر من لواء الحرس الجمهوري (بتوقيت 11.30.70).

- فئة القدامى:

- حل المقدم الياس ساسين من لواء الحرس الجمهوري في المركز الرابع (بتوقيت 15.24).

