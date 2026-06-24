الجيش يزيل ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي ويواكب أعمال الوزارات المختصة في المناطق المتضررة

الأربعاء, 24 حزيران 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

عملت وحدات من الجيش على تفكيك عبوات وقنابل طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في بلدات: دير ميماس – مرجعيون، برعشيت- بنت جبيل، زبدين، الشرقية، تول - النبطية. وقد جرى نقل هذه القنابل والعبوات إلى مواقع آمنة لإجراء اللازم بشأنها.

كما تعمل وحدات أخرى من الجيش على مواكبة أعمال الوزارات المختصة لفتح الطرقات وإعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق الجنوبية المتضررة.