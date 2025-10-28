الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون

- En
الجيش يزيل ساترًا ترابيًّا أقامه العدو الإسرائيلي في خراج بلدة مركبا - مرجعيون
الثلاثاء, 28 تشرين الأول 2025
يستمر الجيش في متابعة خروقات العدو الإسرائيلي في ظل مواصلته اعتداءاته على المواطنين وانتهاكاته للسيادة الوطنية.
في هذا السياق، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة ساتر ترابي كان العدو قد أقامه في خراج بلدة مركبا – مرجعيون.
تتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع اليونيفيل ولجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).