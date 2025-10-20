الجيش يزيل مكعبات اسمنتية وسواتر ترابية أقامها العدو الإسرائيلي في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل

الاثنين, 20 تشرين الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 20 /10 /2025 وضمن إطار متابعة الخروقات والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة، عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل على إزالة عدد من المكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية التي كان العدو الإسرائيلي قد أقامها بتاريخ 19 /10 /2025 ليلاً في خراج بلدة عيترون – بنت جبيل، لقطع طريق في البلدة ومنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.