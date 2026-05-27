الجيش يسحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي

الأربعاء, 27 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 27 / 5 / 2026، تمكّنت وحدة من الجيش من سحب جثمان أحد العسكريين بعدما استشهد جراء استهدافه بغارة إسرائيلية معادية في محيط مركزه، قرب سد بحيرة القرعون - البقاع الغربي، وذلك عقب جهود ميدانية متواصلة، وسط تحليق مكثّف للطائرات المسيّرة المعادية. وقد تعذّر الوصول إليه يوم أمس نتيجة استمرار التهديدات الأمنية والاستهدافات المعادية للمنطقة.

وكانت المنطقة قد تعرضت لعدد من الغارات الإسرائيلية المعادية بتاريخ 26 / 5 / 2026 أدّت إلى استشهاد العسكري وعدد من المسعفين أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة إنسانية لإخلائه.