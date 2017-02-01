الجيش يشارك في سباق الميلاد الثامن والأربعين في السباحة

إعداد: نينا عقل خليل

سباق الميلاد الثامن والأربعين في السباحة

نظّـم نادي الجزيـرة الرياضي سباق الميلاد الـ84 في السباحـة في مسبح النادي العسكـري المركزي في المنارة، برعاية قائد الجيش العماد ميشال سليمان ممثلاً بالعميد الركن نايف سرحال قائد المركز العالـي للرياضة العسكرية، وبحضور رئيس بلدية بيروت عبد المنعم العريس، نائب رئيس اللجـنة الأولمبية مليح عليـوان، رئيـس اتحـاد السباحة زياد علـم الدين، رئيس نادي الجزيرة يحيى العرب ورئيس وعضو النادي الرياضي هشام الجاروي وحشد من الشخصيات الرسمية والعسكرية والرياضية.

شارك في السباقات 125 سباحاً وسباحة يمثلون الأندية الرياضية والمؤسسات العسكرية.

ختامـاً، وزّع العمـيد الركـن سرحال وكبار الحضور، في مقصـف الـنادي العسكـري، الكـؤوس والميداليات على الفائزيـن. ونال كأس العماد قائد الجيش كل من نيفين العشي من نادي الجزيرة والتي سجلت أفضل وقـت للإنـاث 4.46.72 د في سباق الـ400 متـر، وفرنسـوا غـطاس من نادي الرمال الذي سجّل أفضل وقـت للذكـور8.21.68في سـباق الـ800 متـر.

