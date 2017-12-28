الجيش يشارك في عدة بطولات ولقاءات وسباقات

إعداد: روجينا خليل الشختورة

شارك الجيش في عدّة بطولات رياضية ولقاءات ودية وسباقات في مناسبة عيد الاستقلال، وحقّق المراكز الأولى. وأبرز مشاركاته كانت في بطولة الاستقلال الأولى في كرة القدم المصغرة التي نظمها نادي الأهلي الرياضي في صيدا ودورة الاستقلال العاشرة في كرة القدم المصغرة التي نظمها نادي الفجر الرياضي في صيدا أيضًا، وكأس عيد الاستقلال الوطني للرماية بالمسدس، بالإضافة إلى سباق الاستقلال الـ37 بالسباحة الذي نظمه الاتحاد اللبناني للعبة في خليج المجمّع العسكري – جونية، وماراثون الاستقلال السنوي الخامس الذي نظمه نادي شبيبة مزيارة بالتعاون مع البلدية، إلى سباق كأس الاستقلال للدراجات الهوائية الذي نظّمه الاتحاد اللبناني للعبة في منطقة الضبية.