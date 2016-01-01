الجيش يشارك في لقاء مهني

إعداد: نينا عقل خليل

شاركت لجنة المحاضرات الثانية إلى جانب مؤسسات جامعية وتربوية ومهنية في يوم المهن الذي دعت إليه مدرسة الليسيه الفرنسية - اللبنانية الكبرى في بيروت، لتعريف تلامذتها خصوصاً الثانويين بفرص العمل والمتابعة التي تنتظرهم في المستقبل.

ضمّت اللجنة كلاً من العميد أسعد مخول من مديرية التوجيه، العقيد حسن الجضم من أركان الجيش للعمليات، المقدم حازم خزعل من المدرسة الحربية والمقدم ابراهيم سلوم من مخابرات منطقة بيروت.

وتركزت أسئلة الطلاب خلال اليوم المهني حول الاختصاصات العسكرية وشروط الانتساب إلى المدارس العسكرية.