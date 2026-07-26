الجيش يضبط نحو مليون حبة كبتاغون في منطقة ذوق مصبح – كسروان وتبادل لإطلاق النار مع مطلوبَين وتوقيفهما

الأحد, 26 تموز 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة ذوق مصبح – كسروان المواطنَين (ن.ع.) و(ل.ع.) لإقدامهما على الاتجار بالمخدرات وترويج عملة مزورة. خلال عملية التوقيف، بادر الأول إلى إطلاق النار على عناصر الدورية فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة. كما ضبطت الدورية نحو مليون حبة كبتاغون، وحوالي 60 كلغ من حشيشة الكيف، وسلاحًا حربيًّا ورمانة يدوية، ومبلغًا من المال المزور.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.