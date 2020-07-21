الجيش يطوّق إشكالاً فردياً في محلة صبرا

الأحد, 27 أيلول 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، وقع إشكال بين عائلتين في محلة صبرا لأسباب شخصية، تطوّر إلى تبادل لإطلاق النار من أسلحة خفيفة. على الفور، تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وأوقفت ثلاثة من مطلقي النار، وهم: (ف.ف)، (أ.ف) و(ج.ن) جميعهم من التابعية الفلسطينية، كما عمدت إلى تسيير دوريات وإقامة حواجز لإعادة الوضع إلى طبيعته.

أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص وتجري ملاحقة باقي المتورطين في الإشكال لتوقيفهم.