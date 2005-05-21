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أخبار رياضية
الجيش يفوز بدورة عبد الرؤوف القيسي في المصارعة
شارك فريق الجيش في لعبة المصارعة في دورة المرحوم عبد الرؤوف القيسي التي جرت في نادي التعاضد - المزرعة بتاريخي 20-21/5/2005، وبإشراف الاتحاد اللبناني للعبة.
وفي النتيجة النهائية للدورة، حقق العسكريون المراكز الأولى. أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
* مصارعة رومانية:
- وزن 60 كلغ: الجندي هيثم شمص، الأول.
- وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد، الأول.
- وزن 74 كلغ: الجندي أحمد رفاعي، الأول، وجميعهم من المركز العالي للرياضة العسكرية.
* مصارعة حرّة:
- وزن 60 كلغ: العريف محمد الغوش من فوج التدخل الرابع، الأول.
- وزن 66 كلغ: العريف أحمد الخالد من المركز العالي للرياضة العسكرية، الأول.
- وزن 84 كلغ: الجندي ابراهيم الخطيب من فوج المغاوير، الأول.
- وزن 96 كلغ: الجندي الأول علي دمج من فوج المغاوير، الأول.