الجيش يلاحق التجار والمهرّبين: مَن أفلت بالأمس لن يُفلِت غدًا

إعداد: الرقيب كريستينا عباس

في إطار مكافحة آفة المخدرات والإتجار بها، نفّذت وحدات الجيش أكثر من 50 عملية دهم وتوقيف في مختلف المناطق خلال العام 2018 المنصرم. أُوقف خلال هذه العمليات، مطلوبون من كبار تجار المخدرات في لبنان، وأسفرت إحداها عن مقتل 8 من أخطر المطلوبين في جرائم متعلّقة بالإتجار بالمخدرات وترويجها (أحدهم في حقّه نحو 3000 مذكرة توقيف).

شملت توقيفات الجيش اللبناني مروّجين للمواد المخدّرة المختلفة، ضُبِطت في حوزتهم كميات كبيرة من الممنوعات. ومن بين المضبوطات خلال العام 2018، نحو 80 كيلوغرامًا من حبوب مادة الكبتاغون، إضافةً إلى أطنان من مادة حشيشة الكيف المصنَّعة وغير المصنَّعة. فضلًا عن ذلك، أتلفت وحدات الجيش مساحات كبيرة من المزروعات الممنوعة، وضبطت خلال مداهماتها، عددًا لا بأس به من آلات تصنيع الممنوعات.

اشتبك الجيش خلال عدد من هذه العمليات مع المطلوبين الذين عمدوا إلى إطلاق النار محاولين منعه من توقيفهم. وفي الحصيلة استُشهد وأُصيب عدد من العسكريين في أثناء ملاحقة المجرمين، لكن «رؤوسًا كبيرة» أصبحت في قبضة العدالة، ومَن أفلت بالأمس لن يُفلِت غدًا.