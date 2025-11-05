الجيش يلاحق المتورطين في إشكالات ويوقف اثنين منهم

الأربعاء, 05 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش ملاحقة المتورطين في إشكالات في مناطق مختلفة لتوقيفهم، وفي هذا الإطار أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ح.م.) لمشاركته في إطلاق النار على أحد المواطنين في منطقة مصنع الزهرة – بعلبك بتاريخ 22 / 7 / 2025، ما أدى إلى مقتله، وضبطت في حوزته أسلحة حربية ومبلغًا ماليًّا.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة السبتية – المتن المواطن (ح.ر.) لإطلاقه النار في منطقتَي الفنار والسبتية – المتن بتاريخ 3 / 11 / 2025.

سلُّمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.