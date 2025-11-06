الجيش يلاحق المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في جرائم السرقة والتزوير ويوقف اثنين منهم

الخميس, 06 تشرين الثاني 2025

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يتابع الجيش ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في جرائم السرقة والتزوير، وفي هذا الإطار، دهمت دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة بريتال - بعلبك وأوقفت المواطن (ع.ط.) للاشتباه بضلوعه في سرقة خزنة عائدة لإحدى بلديات المنطقة، كما أوقفت المواطن (ح.ط.) المطلوب بجرم تزوير مبالغ مالية وتهريبها بين لبنان والعراق، إضافة إلى إطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.