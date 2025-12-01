الجيش ينفذ تدابير أمنية استثنائية بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر

الاثنين, 01 كانون الأول 2025

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر، ينفذ الجيش تدابير أمنية استثنائية تستمر حتى انتهاء الزيارة. وفي هذا الإطار، يترأس قداسة البابا بتاريخ 2 /12 /2025 احتفالًا بالقداس الإلهي في الواجهة البحرية في بيروت، لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، وتعليمات باقي الأجهزة الأمنية خلال الاحتفال.