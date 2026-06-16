الجيش ينفذ مهماته في المناطق المتضررة من العدوان الإسرائيلي عبر تفكيك قنابل طيران غير منفجرة والكشف على الذخائر والأجسام المشبوهة ومعالجتها، وإزالة الركام وفتح الطرقات