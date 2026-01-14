الجيش ينفّذ عمليات دهم بحثًا عن متورطين في إشكال تخلله إطلاق نار وإصابة 3 مواطنين

الأربعاء, 14 كانون الثاني 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر إشكال تخلله إطلاق نار وإصابة 3 مواطنين في بلدة الهيشة - وادي خالد بتاريخ 13 /1/ 2026، نفّذت وحدات من الجيش عمليات دهم في البلدة، وأوقفت المواطن (م.ح.) لمشاركته في الإشكال وحيازته أسلحة وذخائر حربية، وضبطت كمية منها، بالإضافة إلى كمية من حبوب الكبتاغون.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.