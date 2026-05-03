الجيش ينفّذ عمليات دهم في الضاحية الجنوبية لمنازل مطلقي النار أثناء مراسم تشييع، ويوقف واحدًا منهم، ويضبط أسلحة وذخائر حربية

الأحد, 03 أيار 2026

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

نفّذ الجيش تدابير أمنية فورية في منطقة الكفاءات - الضاحية الجنوبية، شملت عمليات دهم وتسيير دوريات مؤللة وإقامة حواجز ظرفية، على أثر إطلاق نار أثناء مراسم تشييع.

في هذا السياق، دهمت وحدات من الجيش منازل المتورطين، وأوقفت أحد مطلقي النار، وضبطت كمية من الأسلحة والذخائر.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية مطلقي النار.