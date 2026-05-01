الجيش ينفّذ عمليات دهم في عكار وصيدا ويوقف ١٠ أشخاص بينهم ٦ فلسطينيين ويضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
الجمعة, 01 أيار 2026
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في مدينة صيدا وأوقفت ٦ فلسطينيين لاتجارهم بالأسلحة، وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما أوقفت المديرية في منطقة ببنين – عكار ٤ مواطنين لاتجارهم بالمخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهم كمية منها بالإضافة إلى أسلحة حربية.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.