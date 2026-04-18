الجيش يواصل اتخاذ التدابير الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية

السبت, 18 نيسان 2026

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومنع أعمال التهريب، أوقفت وحدات من الجيش ٦ أشخاص وفقًا لما يلي:

- دهم منزل في حي الشراونة – بعلبك وتوقيف السوري (ي.ع.) وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ومواد أولية تُستخدم لتصنيع المخدرات وعدد من حبوب الكبتاغون.

- توقيف المواطن (ا.ع.) والمواطنة (ع.ه.) عند حاجز الرويمة - عكار لإقدامهما على تهريب أدوية بطريقة غير شرعية.

- توقيف المواطنين (ع.ح.) و(م.ا.) و(ع.م.) في منطقة حبشيت – عكار لتورّطهم في إشكال بتاريخ 15 /4 /2026 تخلله إطلاق نار، وضبط الأسلحة والذخائر الحربية المستخدَمة خلال الإشكال.

كما ضُبطت آلية نوع رابيد في منطقة رماح - عكار وبداخلها سلع استهلاكية معدة للتهريب.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.